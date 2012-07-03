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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 15:21 BJT

更正:〔日本股市〕收在近八周高点,受各国央行际出更多刺激措施的希望提振

(更正:因英文原文有误,第二段应改为日经指数"创八周以来最高收位",非"5月10日以来")

路透东京7月3日电---日本股市日经指数周二收高,投资人预期,在美国公布意外疲弱的数据后,各国央行将会祭出更多提振成长的措施.而欧洲央行和日本央行会议即将登场.

日经指数.N225收高0.7%至9,066.59点,创八周以来最高收位,东证股价指数.TOPX收高1%至777.11点,为5月8日以来最高收位.(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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