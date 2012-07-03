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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 15:33 BJT

〔台湾债市〕101/5殖利率开低收高,股市偏强令美债利多消散

路透台北7月3日电---台湾10年期101/5殖利率周二开低收高.盘初虽一度反映美债价格上扬开低,惟随着台股涨幅扩大,卖压亦纷纷出笼,终场殖利率以小幅弹升作收.

市场人士表示,今日台股表现强势,终场大盘加权股价指数.TWII不但正式站稳7,340点的季线支撑,也突破了5月底与6月中的颈线关卡,筑底翻扬的讯号明显.倘若近期持续走多令指数向7,560点附近的半年线靠拢,此料将对债市形成更大压力.

他们认为,101/5殖利率在筹码凌乱的状态下,不排除会突破1.233%的季线支撑,甚至会回测1.255%的半年线关卡.

"感觉股市底部形成了,债市压力也比较重."一大型证券商交易员说.

另一大型银行交易员则称,台股近期的表现的确强势,令101/5殖利率反覆向1.233%测试.近期将观察实质买盘是否进场承接,倘若未见买进迹象令季线遭到突破,预料殖利率的交易区间会顺势上移到1.23-1.26%.

台湾股市周二收高1%,食品类指数.TFII和水泥类指数.TCMI涨幅居前,双双上涨逾2%.加权股价指数涨73.2点至7,418.36点,今日开盘升0.25%.

美国公债价格周一上涨,此前投资者担心美国制造业数据意外疲弱以及有关欧洲协议能否缓和地区债务危机的忧虑,均表明全球经济成长正陷入停滞.指标10年期美债US10YT=RR价格周一上涨18/32,收益率报1.582%,上周五报1.64%.自6月初以来,该收益率一直在1.56%-1.73%的区间徘徊,6月1日曾触及1.44%的低点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO +0.97 0.9602 0.9480-0.9610* 53.0

10 101/5 A01105=TWO +0.08 1.2263 1.2160-1.2288 374.5

101/5除受股市表现偏强影响外,五年新券101/6发行前交易(when-issued)殖利率出现较大弹幅,也是令101/5走弱原因.一证券商交易员认为,不排除空方有藉由打击101/6,令101/5殖利率被向上带的可能.

"101/5筹码比较乱,是有机会."他说.

另一银行交易员则表示,"101/6是不错的控盘工具".但因筹码只有300亿台币,相信空方也不会躁进.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2263

5 101/1 A01101=TWO 0.9400

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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