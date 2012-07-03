〔台湾债市〕101/5殖利率开低收高,股市偏强令美债利多消散

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透台北7月3日电---台湾10年期101/5殖利率周二开低收高.盘初虽一度反映美债价格上扬开低,惟随着台股涨幅扩大,卖压亦纷纷出笼,终场殖利率以小幅弹升作收.
市场人士表示,今日台股表现强势,终场大盘加权股价指数.TWII不但正式站稳7,340点的季线支撑,也突破了5月底与6月中的颈线关卡,筑底翻扬的讯号明显.倘若近期持续走多令指数向7,560点附近的半年线靠拢,此料将对债市形成更大压力.
他们认为,101/5殖利率在筹码凌乱的状态下,不排除会突破1.233%的季线支撑,甚至会回测1.255%的半年线关卡.
"感觉股市底部形成了,债市压力也比较重."一大型证券商交易员说.
另一大型银行交易员则称,台股近期的表现的确强势,令101/5殖利率反覆向1.233%测试.近期将观察实质买盘是否进场承接,倘若未见买进迹象令季线遭到突破,预料殖利率的交易区间会顺势上移到1.23-1.26%.
台湾股市周二收高1%,食品类指数.TFII和水泥类指数.TCMI涨幅居前,双双上涨逾2%.加权股价指数涨73.2点至7,418.36点,今日开盘升0.25%.
美国公债价格周一上涨,此前投资者担心美国制造业数据意外疲弱以及有关欧洲协议能否缓和地区债务危机的忧虑,均表明全球经济成长正陷入停滞.指标10年期美债US10YT=RR价格周一上涨18/32,收益率报1.582%,上周五报1.64%.自6月初以来,该收益率一直在1.56%-1.73%的区间徘徊,6月1日曾触及1.44%的低点.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/6 A01106=TWO +0.97 0.9602 0.9480-0.9610* 53.0
10 101/5 A01105=TWO +0.08 1.2263 1.2160-1.2288 374.5
101/5除受股市表现偏强影响外,五年新券101/6发行前交易(when-issued)殖利率出现较大弹幅,也是令101/5走弱原因.一证券商交易员认为,不排除空方有藉由打击101/6,令101/5殖利率被向上带的可能.
"101/5筹码比较乱,是有机会."他说.
另一银行交易员则表示,"101/6是不错的控盘工具".但因筹码只有300亿台币,相信空方也不会躁进.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2263
5 101/1 A01101=TWO 0.9400
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。