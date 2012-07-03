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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 14:22 BJT

〔韩国股市〕创两周收盘高点,受进一步刺激措施的希望支撑

路透首尔7月3日电---韩国股市周二升至两周收盘高点,因有进一步的迹象显示,全球经济成长积弱不振,引发对于各国央行祭出更多宽松措施的希望.

炼油股表现居前,SK Innovation(096770.KS)大涨4.6%,GS控股(078930.KS)劲扬4.4%.

综合股价指数.KS11攀升0.87%至1,867.82点.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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