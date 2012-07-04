台湾经济指标预测--7月4日至8月20日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透台北7月4日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 ---------------------------------7月2日当周---------------------------------------- 7/5 0830 消费者物价指数(CPI) 6月 -- +1.74%(年变动率) 7/5 1600 外汇存底 6月底 -- 3,892.75亿美元 ---------------------------------7月9日当周---------------------------------------- 7/9 1600 商品出口 6月 -- -6.3%(年变动率) 7/9 1600 商品进口 6月 -- -10.5%(年变动率) ---------------------------------7月16日当周--------------------------------------- 7/20 1600 外销订单 6月 -- -3.04%(年变动率) ---------------------------------7月23日当周--------------------------------------- 7/23 0830 季调失业率 6月 -- 4.25% 7/23 1600 工业生产 6月 -- -0.21%(年变动率) 7/25 1610 M2货币总计数 6月 -- +4.40%(年变动率) -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差109.3亿美元 -- 1600 国内生产总值(GDP) 第二季 -- 统计值0.39%(年增率) -- 1700 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875% 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) --记者 高洁如; 审校 张喜良
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)