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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 14:36 BJT

〔标题新闻〕英国Tesco有意买下土耳其杂货商Uyum Gida多数股权--报载

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8I32H0]

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