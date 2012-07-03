《SAFT专栏》巴克莱执行长的临别赠礼

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/田建华

路透7月3日电---巴克莱执行长Bob Diamond送给英国的临别赠礼,就是他不当领导巴克莱的问题恰好足以促成切切实实的改革,但幸运的是,又不致于毁了整个经济.

当然不是光靠Diamond一个人就构成了彻底改革的理由.虽然巴克莱因为向LIBOR及EURIBOR组织提交刻意捏造的借贷利率,而在英国及美国遭到巨额罚金惩处,但极有可能巴克莱并非唯一一家,不论是在金融危机期间掩饰自身问题,或是在景气大好时期操弄数字从中获利.在涉嫌误导中小型企业销售利率互换商品的丑闻中,巴克莱也有其他同伴,包括汇丰控股(HSBA.L)、莱斯银行集团(LLOY.L)、及苏格兰皇家银行集团(RBS.L).

这是英国的一次绝佳机会,在银行体系未来很可能引发出国家难以收拾的危机之前,善用社会大众的愤怒情绪推动改革.看看这些数字:巴克莱的资产负债表规模差不多等于英国一年的国内生产总值(GDP),而银行体系的资产负债表又是全国产值的数倍.另一方面,去年底时,英国银行业的杠杆水位中值仍远高于资本的20倍,这也就是说,一家典型的英国银行,只要资产价值下滑不到5%,就可能沦为资不抵债.

另外,别被英国的AAA评等给骗了,好几家评等机构已经将它列入调降观察名单.就像之前的冰岛、爱尔兰、希腊及西班牙,英国也有可能陷入一场自己无力金援的银行危机.

这一点,再加上英国银行业充斥的不当做法、不良管理、及错误的奖励措施,这些都使得银行业成为英国未来前途的一大威胁.英国补助那些大到不能倒的银行、阻碍竞争、又允许一大部分的补贴变成银行员工的红利奖金,这违反了社会公义.更糟的是,这些银行非但大到不能倒,而且也大到英国无法承受.

当然这不单纯只是金融危机的副作用,这其实是早在危机发生之前,英国数十年来采行一套策略路线的恶果,这套策略就是放任工业凋零,集中火力于全球金融中介业务,在全球化发展赌上巨大的杠杆押注.

虽然这套作法造福了金融服务业员工,但也创造出种种条件,导致家庭债务达到不堪负荷水准.

这也导致改革行动更加难以获得政治面支持,虽然至少英国央行已经比美联储更积极提出谏言.

**自律的问题**

英国的问题在于仰仗君子式自律,这已被反覆证明是不成功的.用来计算数以万亿(兆)美元抵押贷款以及为更大规模的衍生品确定价值的关键利率,掌控在一家协会手里,而这家协会对于骗报利率给出的唯一制裁就是可能被开除出协会,这简直就是不可思议.

LIBOR不应继续由英国银行家协会掌控,而大幅调整LIBOR计算方式在理论上可能导致数十亿美元合约失效的事实,更突显出当前的设计是站不住脚的.

即使是英国监管机构发出的谴责,也含有为他们辩护的味道:

"上周对巴克莱开罚的回应或许将是转折点,银行业意识到它们也要面对挑战,认可事态必须有所改变,"英国金融服务监管局(FSA)执法部门代理总监Tracey McDermott表示,仍认为解决之道不只是监管者的责任.

期望银行业认可改变的必要性,不符现实.只有当政界、监管机构和每一个人都认清必须靠自己才能让银行业改变之时,转折点才会到来.

英国将因此担负实实在在的成本,但是与未来十年、两年或一年内发生一场灾难性的银行业危机相比,这样的成本可能更低,也更容易规划和担负.

因为这样的体认--英国可能才刚领悟到,以及在没有实质破坏经济的情况下帮助我们形成这样的认知,所以尽管讽刺,但我们该给Diamond先生一句谢谢.(完)