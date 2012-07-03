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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 14:49 BJT

〔全球金市〕金价上扬,全球制造业数据疲软引发政策宽松预期

路透新加坡7月3日电---金价周二上涨0.5%,全球制造业数据疲弱,引发市场冀望各国央行会进一步宽松政策以扶助经济复苏.

金价因充沛的货币供给及低利率而受惠,这些措施会推升通胀前景,而黄金被视为是对冲通胀的利器.

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