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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 14:48 BJT

〔澳洲股市〕小幅收低结束四连涨,受中美日制造业数据低迷打压

路透墨尔本7月3日电---澳洲股市周二小幅下滑0.1%,结束此前四连涨势头,因美国制造业数据疲弱,中国和日本制造活动下挫,令全球增长复苏的希望黯淡. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下跌5.8点至4,127.2点.(完) --编译 张若琪;审校 蔡美珍 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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