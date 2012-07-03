〔台湾汇市〕台币兑美元收在两周高位,宽松预期升高但谨慎依旧

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透台北7月3日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收升1.9分,至近两周以来高位,因市场对欧美推出宽松举措预期增加,激励台股上涨及亚币走强,惟外资买卖缺乏明确方向,量能未能有效放大.
交易员指出,美国及欧洲制造业数据表现疲弱,引发市场揣测欧洲央行(ECB)除进场买债救市外,可能于本周例会宣布降息以帮助经济复苏,美国联邦储备理事会(FED)推出第三次量化宽松(QE3)预期亦蠢蠢欲动,均支撑非美货币涨势.
根据路透调查显示,对于欧洲央行在本周稍后的会议上是否会调降0.25%的指标存款利率,货币市场交易员的看法是一半一半.[ID:nST0471236]
"今天也没有发生什么大事,就由QE预期主导市场,"一位本地银行交易人士说.
汇银人士并表示,由于美国周三金融市场休市,加之周四欧洲央行理事会在即,银行间可能倾向离场观望,料明日成交清淡;目前于汇价29.8元附近,吸引不少回补美元需求出笼,若要突破仍有待量能推动,台币短线交投先看29.8-30.0元间.
台币兑美元前一次收盘高位出现在6月20日,报29.878元.
台湾股市.TWII周二收盘上涨1.00%,至7,418.36点;外资及陆资在台股买超57.87亿台币,再度由卖转买,上交易日修正后为卖超43.05亿.[ID:nST0471408]
另外,印度卢比INR=IN与韩国韩元兑美元KRW=周二跳涨,受资金汇入提振;菲律宾披索PHP=则是受到资金流入传言而走强,这是因为主要国家央行可能进一步放宽货币政策的预期,激励风险较高的资产上扬.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.886 29.905 29.780-29.905 29.905 5.76 5.49
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.855 29.878 29.846-29.880 29.879 3.46 2.40
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.020/-0.005
美元/台币六个月期 -0.195/-0.170 -0.180/-0.150
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
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