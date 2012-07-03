金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透伦敦7月3日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:继周五大涨后,周一整理涨势.此波走势看来具有方向性,而不只是盘整而已,汇价或将上探更重要的阻力1.2746/55(今年走势的38.2%回档位兼55日均线切入位).理论上该点将守住上档,导致汇价上攻未果.然而,继周五的走势过后,升破该点进而迈向2011-12年下降轨道1.2960的可能性升高,我们预计欧元在此将功败垂成.
目前支撑在1.2550,其下为78.6%回档位1.2385,其为跌至6月低位1.2288前的最后防线.
美元/日圆:汇价相对持稳,企图回升到区间内.上周市场在跌至200日均线78.91前回升.若能守在6月15日低点78.61上方,则短期可望维持稳定.若失守,则或有重探6月低位77.65的空间.
关键阻力仍为5月高位80.61/63,这在短线将扮演顽强的阻力,由上周汇价大举拉回即可见一斑.市场似有可能持续陷于区间内游走.
澳元/美元:持续强攻位于1.0253/78的强劲阻力(200日均线及费波纳齐回档位).我们认为需收在该点上方,才能持续上扬;然而,周五的走势看来确实具有方向性,若站在1.0278上方,则可望上探1.0334的55周均线,甚或4月高位1.0475美元.市场盘中在1.0120上方仍具买气,进而保护0.9970的近期低位.
纽约 当日 今年来 2011年
0710GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2602 1.2585 +0.14 -2.65 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.82 79.48 +0.43 +3.74 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.57 100.05 +0.52 +1.00 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9533 0.9543 -0.10 +1.67 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5705 1.5694 +0.07 +1.09 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0148 1.0166 -0.18 -0.44 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0264 1.0248 +0.16 +0.38 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8042 0.8025 +0.21 +3.31 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 81.930 81.450 +0.59 +4.18 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.190 63.790 +0.63 +7.29 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.36 124.77 +0.47 +4.88 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2753 1.2762 -0.07 -2.84 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 王冠中
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。