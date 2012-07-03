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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 16:05 BJT

〔韩国汇市〕韩元创下5月初以来最高,受益于各国刺激措施希望

路透首尔7月3日电---韩国韩元周二升至5月8日来最高,因投资者寄望主要经济体推出更多刺激措施,带动韩国股市上涨.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,138.3韩元,盘中高见1,137.5.周一当地收报1,146.1韩元.

交易员表示,周二韩元低开,因疲弱的全球制造业数据打压了风险偏好,且一公共企业购买了约2亿美元.

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