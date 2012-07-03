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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 16:28 BJT

〔背景资料〕台湾上市柜公司现金股利发放日期一览

路透台北7月3日电---台湾上市柜公司自7月起将开始密集发放现金股利,料对银行的资金流动将造成较大扰动.据路透统计大型企业发放现金股利的时程,7月下旬为密集发放期.

以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节:

公司名称 现金股利发放金额(亿台币) 发放日期 除息基准日

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台塑化(6505.TW) 190.52 7/24 7/10 (每股2.0台币)

宏达电(2498.TW) 332.49 7/25 7/11

台积电(2330.TW) 777.49 7/25 7/10

联电(2303.TW) 63.16 8/02 7/15

台化(1326.TW) 227.62 8/02 7/10 (每股4.0台币)

台塑(1301.TW) 244.84 8/07 7/15 (每股4.0台币)

南亚(1303.TW) 164.90 8/09 7/17 (每股2.1台币)

中华电(2412.TW) 387.872 8/22 7/23 (每股5.4608台币)

中钢(2002.TW) 152.35 7/26 8/01 (每股1.01台币)

联发科(2454.TW) 103.28 -- 7/22

台达电(2308.TW) 84.17 8/10 7/25

仁宝(2324.TW) 61.75 9/05 8/15 (完)

*资料来源: 台湾证券交易所及路透计算.

--整理 高洁如;审校 杨淑祯

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