《即时观点3》台湾6月CPI略低于预期,全年CPI应可控在2%内

路透台北7月5日电---台湾主计处周四公布,6月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.77%,略低于路透调查的成长1.80%.主要因电价以及蔬果价格上扬带动,惟油料费下滑抵销部分涨幅.

6月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期下滑1.70%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

6月 5月

CPI(较上年同期) +1.77 +1.74

路透调查(较上年同期) +1.80 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.12 +0.04

核心CPI(较上年同期) +0.82 +0.88r

WPI(较上年同期) -1.70 -0.82r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

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**市场评论**

--Moody's Analytics经济分析师 KATRINA ELL:

豪雨和泰利令蔬果价格在6月走高,但部分物价压力因政府释出冷冻存货已经舒缓.尽管下半年电价将缓步调涨,我们预期今年CPI仍可维持在2%以下.

--元大投顾经济学家 王诚宏:

6月CPI年增率几乎符合预期,主要因为台湾调涨油电价格,带动服务业周边一次性调涨,影响效果将会逐月递减,因为国际油价及原物料价格皆有所修正,接下来几个月都是这样趋势,料今年CPI年增率不会超过2%,符合央行及主计处预估,今年对物价压力的忧心可能只是虚惊一场.

--大众银行分析师 陈森林:

6月CPI与预估差不多,主要因油价下跌抵销食品价格涨幅.但接下第三季会上扬到2.1%左右,除台风季节的天候因素外,由于第二波电价调涨会在12月进行,预期物价会提前反应.台湾上半年GDP仅有约0.5%,早就该降息,不过在通膨预期心理未消退前,预料央行要降息不易,第三季底的理监事会议还是会将利率维持在既有水准不变.

**市场反应**

--台币兑美元TWD=TP周三收盘升2分至29.866台币.

--台股加权股价指数.TWII周三收近平盘,报7,422.59点.

**相关连结**

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--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行6月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续四次维持利率不变.

--主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.03%,CPI年成长率为1.84%.(完)

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