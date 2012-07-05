〔表格〕台湾6月末外汇存底为3,912.35亿美元,较上月增0.5%--央行

中国企业：共享单车初创企业Ofo完成新一轮4.5亿美元融资
路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。
路透台北7月5日电---台湾央行周四公布,6月末外汇存底为3,912.35亿美元,较上月增加19.6亿美元或0.5%.央行称,主因来自欧元等主要货币对美元升值以及外汇存底运用收益.
若不计黄金的持有存量,台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后.
央行并表示,6月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计1,968亿美元,占外汇存底约50%.
依据美国财政部的资料,4月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区,达1,883亿美元,较上月减少18亿美元.来自台湾持有者大宗可能主要来自于台湾央行,以及寿险、银行或企业等.
全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)
以下是外汇存底变化:
外汇存底 较上月变化 外资持有股、债金额 占外汇存底
按市价计算 比例(%)
(亿美元) (%) (亿美元)
2012年
6月底 3,912.35 +0.50 1,968 50
5月底 3,892.75 -1.47 2,011 52
4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54
3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56
2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56
1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53
2011年
12月底 3,855.47 -0.62 1,866 48
11月底 3,879.68 -1.36 1,808 47
10月底 3,933.27 +1.07 2,012 51
9月底 3,891.74 -2.78 1,849 48
8月底 4,002.94 -0.12 2,132 53
7月底 4,007.66 +0.11 2,386 60
6月底 4,003.26 +0.40 2,464 62
5月底 3,986.83 -0.21 2,601 65
4月底 3,995.41 +1.76 2,601 65
3月底 3,926.26 +0.50 2,377 61
2月底 3,906.9 +0.92 2,351 60
1月底 3,871.11 +1.34 2,544 66
资料来源:台湾央行.(完)
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--记者 林妙容;审校 杨淑祯/张喜良
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