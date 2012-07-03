〔新闻稿〕惠誉确认台湾安泰银行评等为'A-(twn)',评等展望稳定

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

台北/悉尼-2012年7月3日：惠誉国际信用评等公司今日确认安泰银行(安泰银) 国内长期评等‘A-(twn)’/展望稳定。详细的评等结果列示于本新闻稿末。

安泰银的评等反映该行自2007年底所有权和经营团队变更后，相较其风险状况所拥有允当的资本水准，以及持续改善的资产品质及获利能力。该行的评等亦考量其较小的市场地位，以及较集中的房地产相关产业的曝险。

大幅改善的惠誉核心资本比率，以及在放款经验累积过程中得以控制其资产品质，将对安泰银的评等有正面影响。然而，考量安泰银集中于房地产相关的曝险，若台湾房地产业发生急遽的价格修正，将会对安泰银的评等造成负面影响。

尽管安泰银在2011年放缓其资产成长的速度，该银行仍持续其核心获利的动能。2011年和2010年的放款成长均较温和，然受惠于手续费收入的增加，减缓的呆帐费用以及优异的金融市场交易表现，该银行在这两年的股东权益报酬率均超过13%。惠誉认为安泰银在2012年将能维持其核心获利的动能，且其适切的放款损失准备将能协助其吸收因景气循环而增加的信用成本。

安泰银的资产品质在该行于2007-2009年打销问题资产后显着改善，逾放比在2012年第一季底只有0.41%。IFRS定义的减损放款(主要包含90天的逾放及协议分期偿还放款组成) 于2012年第一季底约占总放款的3% ，且该银行提拨适切的备抵呆帐，潜在的提存增加风险因而有限。

安泰银资本水准虽然允当，然而依据巴赛尔资本协定三的定义，此资本水准相较类似评等的同业稍嫌不足。安泰银的惠誉核心资本比率(2011年底为7.15%)和第一类资本比率(9.85%)间的差距主要来自于新台币25亿元的特别股及新台币42亿元的递延所得税资产。惠誉认为可赎回特别股未能提供强健的资本缓冲；然而，惠誉则认为该行将逐年抵减递延所得税资产以利于资本水准的累积。

安泰银的流动性状况良好，近几年存放比及流动性准备率分别低于80%及高于30%。该行较集中的存款分布仍持续，但对前20法人存款的依赖度已逐渐降低。

安泰银成立于1992年，为一小型民营银行，2012年3月底存款市占率为1.09%。来自香港的私募基金－隆力集团(Longreach Group)为该行最大股东，并持有约60%的股份。

安泰银评等结果：

- 国内长期评等确认为‘A-(twn)’，评等展望稳定；

- 国内短期评等确认为‘F2(twn)’；

- 主顺位金融债券国内长期评等确认为‘A-(twn)’；

- 次顺位金融债券国内长期评等确认为‘BBB+(twn)’。