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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 17:32 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超17.5亿台币

路透台北7月3日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 26.50 11.00 +15.50

票券业 2.00 0.00 +2.00

证券业 14.50 32.00 -17.50 (完)

--记者 董永年; 审校 黄凯

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