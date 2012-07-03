〔两岸金融〕台湾金管会称近日开放企业赴海外发行人民币债券

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透台北7月3日电---为增加企业人民币筹资管道,台湾金管会周二表示,将开放公开发行公司赴海外发行海外人民币计价的普通公司债,并鼓励台湾国际金融业务分行(OBU)优先投资,近日内即可开放申请.
此举将有效去化OBU人民币存款去路,台湾OBU人民币存款前四大的兆丰、中信、台北富邦及永丰可望因此受惠.
"金融监督管理委员会组织法"自今年7月1日正式施行,行政院金融监督管理委员会更名为"金融监督管理委员会"(简称金管会),由陈裕璋继续担任改制后首任主任委员,被媒体喻为新金管会时代来临.
在今天举行的新金管会的首场记者会上,副主委吴当杰表示,"开放后会鼓励OBU投资,审核案件过程会考虑是否已征询OBU的意愿."
他并称,开放企业海外发行人民币债券,一方面,有人民币用途的企业多一个筹资管道;二方面,OBU人民币资金也可以发挥效益.
此外,他也强调,"企业海外发行人民币债券并不限定哪个地方".
金管会银行局副局长张国铭表示,兆丰金控(2886.TW)旗下的兆丰银、中信金控(2891.TW)旗下的中信银、富邦金控(2881.TW)旗下的台北富邦跟永丰金控(2890.TW)旗下的永丰银行的人民币存款为最多,这四家合计达90余亿人民币,已超过半数,其中存款额度较高者规模约20-30亿人民币.
金管会证期局主秘吴桂茂指出,发行公司办理人民币债券,需出具承诺海外募得人民币资金系供海外营运实体使用,不以任何方式汇回台湾的声明书及到期偿债资金来源的计画,以及证券承销商具体评估计画.
吴桂茂也指出,OBU已开办人民币业务,并建立相当的业务基础,2012年5月底OBU所收受人民币存款已达129.54亿人民币,为鼓励OBU优先投资人民币债券,除使公开发行公司有人民币资金用途需求者可增加其筹措资金的管道外,也可使OBU提升资金运用效益.(完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
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