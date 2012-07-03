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亚洲 | 2012年 7月 3日 星期二 18:13 BJT

〔两岸金融〕台湾金管会称近日开放企业赴海外发行人民币债券

路透台北7月3日电---为增加企业人民币筹资管道,台湾金管会周二表示,将开放公开发行公司赴海外发行海外人民币计价的普通公司债,并鼓励台湾国际金融业务分行(OBU)优先投资,近日内即可开放申请.

此举将有效去化OBU人民币存款去路,台湾OBU人民币存款前四大的兆丰、中信、台北富邦及永丰可望因此受惠.

"金融监督管理委员会组织法"自今年7月1日正式施行,行政院金融监督管理委员会更名为"金融监督管理委员会"(简称金管会),由陈裕璋继续担任改制后首任主任委员,被媒体喻为新金管会时代来临.

在今天举行的新金管会的首场记者会上,副主委吴当杰表示,"开放后会鼓励OBU投资,审核案件过程会考虑是否已征询OBU的意愿."

他并称,开放企业海外发行人民币债券,一方面,有人民币用途的企业多一个筹资管道;二方面,OBU人民币资金也可以发挥效益.

此外,他也强调,"企业海外发行人民币债券并不限定哪个地方".

金管会银行局副局长张国铭表示,兆丰金控(2886.TW)旗下的兆丰银、中信金控(2891.TW)旗下的中信银、富邦金控(2881.TW)旗下的台北富邦跟永丰金控(2890.TW)旗下的永丰银行的人民币存款为最多,这四家合计达90余亿人民币,已超过半数,其中存款额度较高者规模约20-30亿人民币.

金管会证期局主秘吴桂茂指出,发行公司办理人民币债券,需出具承诺海外募得人民币资金系供海外营运实体使用,不以任何方式汇回台湾的声明书及到期偿债资金来源的计画,以及证券承销商具体评估计画.

吴桂茂也指出,OBU已开办人民币业务,并建立相当的业务基础,2012年5月底OBU所收受人民币存款已达129.54亿人民币,为鼓励OBU优先投资人民币债券,除使公开发行公司有人民币资金用途需求者可增加其筹措资金的管道外,也可使OBU提升资金运用效益.(完)

--记者 詹静宜; 审校 曾祥进

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