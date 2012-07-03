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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 06:30 BJT

全球外汇市场7月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

假期:美国

0130 - 澳洲5月零售销售数据

-- - 英国央行货币政策会议

-- - 荷兰财政部长Jan Kees de Jager就欧元区纾困基金欧洲稳定机制(ESM)发表演讲

-- - 德国总理梅克尔与意大利总理蒙堤会面

0730 - 瑞典央行宣布利率决定

0743 - 意大利6月Markit服务业采购经理人指数(PMI)

0748 - 法国6月Markit服务业PMI

0753 - 德国6月服务业PMI

0758 - 欧元区6月Markit服务业/综合PMI

0800 - 意大利第一季公共赤字与国内生产总值(GDP)之比

0828 - 英国6月CIPS服务业PMI

0900 - 欧元区5月零售销售

1400 - 法国财政部长莫斯可维西讨论预算修正案

2350 - 日本6月24-30日资本流动数据 (完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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