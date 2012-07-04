《台湾报摘》--工商时报7月4日

* 头版头条:

--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭日前大动作持16万张鸿海股票向兆丰银行质押百亿台币,由于质押时点6月27日刚好与(土界)十代厂第一批股权交割日贴近,研判应是为筹措660亿日圆入股夏普(6753.T)面板厂所需.

* 其他:

--日本IDM大厂瑞萨电子(Renesas)(6723.T)昨日公布事业结构重整措施计画,位于日本山形县鹤冈市的12寸厂将出售,台积电(2330.TW)被点名为并购该厂的不二人选;不过,瑞萨、台积电均不评论市场传言.

--大陆国旅看好陆客来台自由行前景,成立"自由行部门".光6月申请来台的自由行陆客,平均每日就有686人;大陆团客今年上半年来台人数达93万1,755人,较去年同期大幅成长56.52%.

--元大金控(2885.TW)并购宏利人寿案进入倒数计时,待宏利人寿分公司执照问题经金管会认可后,便可望随时启动.市场更传出,宏利人寿部分员工已被谘询退休金相关议题,业务员对公司即将被并入元大金也已有心理准备.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]