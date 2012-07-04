《台湾报摘》--工商时报7月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
* 头版头条:
--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭日前大动作持16万张鸿海股票向兆丰银行质押百亿台币,由于质押时点6月27日刚好与(土界)十代厂第一批股权交割日贴近,研判应是为筹措660亿日圆入股夏普(6753.T)面板厂所需.
* 其他:
--日本IDM大厂瑞萨电子(Renesas)(6723.T)昨日公布事业结构重整措施计画,位于日本山形县鹤冈市的12寸厂将出售,台积电(2330.TW)被点名为并购该厂的不二人选;不过,瑞萨、台积电均不评论市场传言.
--大陆国旅看好陆客来台自由行前景,成立"自由行部门".光6月申请来台的自由行陆客,平均每日就有686人;大陆团客今年上半年来台人数达93万1,755人,较去年同期大幅成长56.52%.
--元大金控(2885.TW)并购宏利人寿案进入倒数计时,待宏利人寿分公司执照问题经金管会认可后,便可望随时启动.市场更传出,宏利人寿部分员工已被谘询退休金相关议题,业务员对公司即将被并入元大金也已有心理准备.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)