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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 07:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受到交叉盘需求的支撑,79.90/80.00成为关键

2218 GMT

* 海外市场冒险意愿升高,因投资人相信欧元区已有进展

* 虽有许多怀疑,但空头风险部位正在解除

* 受到日圆交叉盘需求支撑,美元/日圆上涨0.4%

* 再度局限于上周五的79.08/80.00区间

* 跌落云区底部切入位79.90使80.00成为关键

* 日线图分析显示将小幅走高

* 料进一步盘整,仍倾向于上涨

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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