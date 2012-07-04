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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:02 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆上涨,阻力位在云区顶部

2237GMT

* 投资人对欧元区疑虑减退及利差交易回笼,冒险情绪升高

* 澳元/日圆上涨0.7%至趋势线新高82.18

* 阻力位在云区顶部切入位82.61及100日移动均线切入位82.72

* 第一道支撑位在纽约盘低点81.67,今日市场焦点都在亚洲

* 事件风险:0130GMT的澳洲零售销售数据 (完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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