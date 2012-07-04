《台湾报摘》--经济日报7月4日

* 头版头条:

--面板厂产能利用率升温,本季有机会转亏为盈.奇美电(3481.TW)昨日宣布下半年征才3,000人,友达(2409.TW)预计全年征才逾2,500人,双虎合计要加5,500人,为金融海啸后最大手笔的人才召募计画.

* 其他:

--业界传出鸿海集团旗下富士康国际(FIH)(2038.HK)行政总裁程天纵近期将有异动,鸿海(2317.TW)发言人邢治平昨日未回应,表示要问FIH;富士康国际发言人童文欣则驳斥传言,表示程天纵仍是公司总裁,一切谣言止于智者.

--行政院劳委会主委王如玄昨日表示,基本工资审议委员会将在下月召开,为拉高打工族的时薪,首度拟以月薪推算时薪后"加乘计算",明年元月起时薪能够调涨至115元,涨幅近12%.基本工资预期上看2万台币.

--长荣集团昨日证实,已与希腊船东Enesel．S．A签订10艘1.38万TEU(折合20尺标准柜)新船租约.加上正建造的30艘8,000TEU新船,预计2015年,长荣(2603.TW)总运力可望站上100万TEU,挤下大陆中远,成为全球第四大货柜航商.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

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