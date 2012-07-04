《台湾报摘》--经济日报7月4日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
* 头版头条:
--面板厂产能利用率升温,本季有机会转亏为盈.奇美电(3481.TW)昨日宣布下半年征才3,000人,友达(2409.TW)预计全年征才逾2,500人,双虎合计要加5,500人,为金融海啸后最大手笔的人才召募计画.
* 其他:
--业界传出鸿海集团旗下富士康国际(FIH)(2038.HK)行政总裁程天纵近期将有异动,鸿海(2317.TW)发言人邢治平昨日未回应,表示要问FIH;富士康国际发言人童文欣则驳斥传言,表示程天纵仍是公司总裁,一切谣言止于智者.
--行政院劳委会主委王如玄昨日表示,基本工资审议委员会将在下月召开,为拉高打工族的时薪,首度拟以月薪推算时薪后"加乘计算",明年元月起时薪能够调涨至115元,涨幅近12%.基本工资预期上看2万台币.
--长荣集团昨日证实,已与希腊船东Enesel．S．A签订10艘1.38万TEU(折合20尺标准柜)新船租约.加上正建造的30艘8,000TEU新船,预计2015年,长荣(2603.TW)总运力可望站上100万TEU,挤下大陆中远,成为全球第四大货柜航商.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)