《美债周三展望》公债价格上涨,受全球经济成长忧虑推动

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 投资者对周一公债涨势获利了结

* 成交清淡,明日将迎来独立日假期

* 6月初以来公债收益率呈区间波动,该状态料保持数月

路透纽约7月3日电---投资者对上日公债涨势获利了结,推动美国公债价格周二下跌.周三假期和本周末关键就业数据公布前,市场交投清淡.

公债市场提早于1800GMT收市.周三将迎来美国独立日假期,市场将休市.

市场亦关注周五的非农就业数据.根据一份路透调查,预计6月美国非农就业岗位将增加90,000个,高于5月的69,000个.

"非农就业数据公布前,市场交投将相对清淡,并呈区间波动的走势,"法国巴黎银行北美首席分析师Julia Coronado表示.

"人们将根据该(数据)来推断经济的走向,以及美联储祭出QE3的可能性,"她补充道.

不过分析师表示,美国公债有可能在非农就业报告发布后仍保持区间波动,直到欧元区政策制定者能够制订出令人信服的区内债务危机解决方案.

美国经济前景越发疲弱和欧元区债务危机使得公债收益率保持在历史低位水平,自6月初以来公债收益率即保持在较为明显的区间内.

"公债收益率处于低位,且我们怀疑在未来几个月内将保持在这样的低位,尽管经济进一步疲弱的风险增加,使公债收益率在过去几周跌至低位,"CRT Capital Group公债策略部主管David Ader说.

周二指标10年期公债US10YT=RR价格下跌11/32,收益率报1.624%,高于周一尾盘的1.59%.指标公债收益率自6月初以来一直交投在1.56%-1.73%的区间内,该收益率在6月1日触及1.44%纪录低点.

周一公债收益率下跌,此前数据显示美国6月制造业出现近三年来首次萎缩.

但FTN Financial利率策略师Jim Vogel说,投资人对该数据"反应过度."

"一旦美股将收升的趋势明确后,公债市场还会进行补跌,"他说.

很少人预期公债收益率很快会进一步上升.

"长债估值过高,但长债收益率将留守在目前的水平,因欧洲问题带动的避险买需以及美联储的卖短买长操作,"在纽约的ISI International Strategy & Investment分析师Stan Shipley说.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)决定推出再一轮货币政策刺激举措,扩大卖短买长操作(扭转操作,twist operation) 2,670亿美元,卖短债买长债以压低长期利率.该计划原定于本月结束,现将延长至年底.[ID:nSB1623164] (完)

--编译 洪曦/利棣儿;审校 母红

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