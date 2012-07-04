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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:34 BJT

《台湾重要政经日程》--7月4日-12月31日

==================今日重要政经消息======================

7/4 (三)

--12:00 西班牙对外银行(BBVA)台北办事处成立记者会.

--14:00 仲量联行举行第二季办公大楼市场报告记者会.

--14:30 ING投信举行创新金融服务发表会.

--15:30 台塑集团举行业绩说明会.

==================近期重要政经消息======================

7/5 (四)

--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.

--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.

7/6 (五)

--12:30 央行标售364天期定期存单,9日交割.

7/9 (一)

--16:00 财政部公布6月进出口数据,5月出口年衰退6.3%,进口年衰退10.5%.

7/17(二)

--12:00 央行代财政部标售五年期公债,金额300亿台币.

7/20 (五)

--16:00 经济部公布6月外销订单,5月较去年同期衰退3.04%.

7/23 (一)

--08:30 主计处公布6月季调失业率,5月经季节调整后失业率为4.25%.

--16:00 经济部公布6月工业生产,5月工业生产较上年同期衰退0.21%.

7/24(二)

--央行代财政部标售273天期国库券,金额300亿台币.

7/25(三)

--16:10 央行公布6月M2货币总计数,5月年增率为4.40%.

8/7(二)

--12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.

8/13(一)

--央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币.

8/20(一)

--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.

8/21(二)

--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.

9/5(三)

--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.

9/19(三)

--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.

10/10(三)

--金融市场因国庆日休市一天.

12/22(六)

--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.

12/31(一)

--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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