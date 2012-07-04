《台湾重要政经日程》--7月4日-12月31日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
==================今日重要政经消息======================
7/4 (三)
--12:00 西班牙对外银行(BBVA)台北办事处成立记者会.
--14:00 仲量联行举行第二季办公大楼市场报告记者会.
--14:30 ING投信举行创新金融服务发表会.
--15:30 台塑集团举行业绩说明会.
==================近期重要政经消息======================
7/5 (四)
--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.
--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.
7/6 (五)
--12:30 央行标售364天期定期存单,9日交割.
7/9 (一)
--16:00 财政部公布6月进出口数据,5月出口年衰退6.3%,进口年衰退10.5%.
7/17(二)
--12:00 央行代财政部标售五年期公债,金额300亿台币.
7/20 (五)
--16:00 经济部公布6月外销订单,5月较去年同期衰退3.04%.
7/23 (一)
--08:30 主计处公布6月季调失业率,5月经季节调整后失业率为4.25%.
--16:00 经济部公布6月工业生产,5月工业生产较上年同期衰退0.21%.
7/24(二)
--央行代财政部标售273天期国库券,金额300亿台币.
7/25(三)
--16:10 央行公布6月M2货币总计数,5月年增率为4.40%.
8/7(二)
--12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.
8/13(一)
--央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
8/21(二)
--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.
9/5(三)
--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)