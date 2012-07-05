〔专栏节选〕平台大战--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月5日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

就在微软推出平板电脑Surface后没多久，谷歌和华硕也联手推出Nexus 7平板电脑。当然，微软和谷歌这两大作业系统业者破例与自己的客户直接竞争，跨足微利，甚至是无利可图的领域，个中原委值得深究。

很明显地，这两大公司试图打造一条通路，藉以推动自家的作业系统成为产业标准，甚至是唯一的标准，这一切都是为了规模。当愈多产品使用微软的新Window 8平台，就会有愈多的应用程式和软体开发商，愿意为该系统研发内容和程式；谷歌推出Android平台也是同样思惟。

藉由硬体产品的推出，安装其作业系统数量也大增，这两家公司一定希望其产品的规格可以成为平板标准；因为不同厂牌的平板电脑和智慧手机规格都不同，应用程式开发商必须应付不同作业系统的规格，对程式开发商来说，都是成本的负担。这也是为苹果iOS所写的应用程式远超过Android的主要原因，Win 8应用程式则根本还未问世。

如果微软和谷歌以薄利多销的方式来促销更多平板电脑，进而制定出一个配置标准，或许其他硬体厂商将会跟随两大的脚步，采用相同的规格。

问题来了，如果他们确实成功打入平板市场，进而制定出标准规格，这一定是要价格订得够低；但低价策略铁定是由亚马逊发动，而不是苹果。

亚马逊为了进一步推广其内容，采取非常明确的硬体补贴策略。亚马逊并没有自己专属的作业系统，但拥有提供丰富内容的独家商业模式，以固定价格提供串流内容。只要无线网路的频宽够大够便宜，亚马逊的商业模式挑战苹果的机会就大增。

目前亚马逊、微软和谷歌之所以积极推销平板，获利的着眼点是在其他来源，而非硬体本身。这让一大堆原本期待能制造自有品牌的硬体制造商，处于严重的不利地位。

不少硬体制造商被归类在笔电市场，但随着许多便宜、有补贴的平板进入市场，且Win 8也提供了笔电功能，未来纯笔电市场究竟还剩下多少生存空间？

对台湾而言，这个趋势的冲击不小。过去台湾在ＰＣ产业具有主导地位，才能一一击退韩国和中国。即使至今，台湾电子业的制造实力仍极具价值，但要如何利用这份优势，转换成国家财富的商业模式，则面临威胁，这点是我们必须重新思考的。

半导体产业是一个可能的模式。整合型晶片本身就像是一台小型电脑，英特尔和台湾电脑业都面临相同程度的威胁。

至目前为止，平板电脑都尽量避免使用英特尔晶片，除了Surface。英特尔流失的市占率，也给台湾ＩＣ设计公司足够的空间，开发自己的解决方案。

其他手机或是电脑产业的全球品牌公司，或许也得靠台湾的电脑设计专才来协助设计和制造晶片，好让他们不致从这场竞赛中出局。(完)

--整理 李盈蒨

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.