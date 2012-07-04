〔路透调查〕美国上周原油库存料下滑,因热带暴风Debby中断产出

路透7月3日电---路透调查周二显示,美国上周原油库存料下降,因墨西哥湾区产量受到热带暴风Debby的影响而减少.

九名受访分析师平均预估,6月29日止当周美国原油库存料下降190万桶.

热带风暴Debby中断了能源业运作,暴风逼近时,被关闭的产量最高超过日均60万桶.不过后来Debby转向,并未直接侵袭湾区的石油及天然气设施.

"五年石油平均值显示库存减少150万桶,不过今年的数字落后平均值,因进口水平相当高且需求疲弱.但最近需求复苏,在墨西哥湾区减产的情况下,可能对库存造成压力,"EOXLive分析师Tom Pawlicki说.

截至6月22日结束当周,进口原油日均减少32.7万桶至908万桶.

美国石油协会(API)周二称,上周原油库存减少300万桶,降幅远大于预估.

API称,馏分油和汽油库存下滑,预估为小幅上升.

馏分油库存减少110万桶,汽油库存减少140万桶,炼厂产能利用率增加0.5个百分点.

路透调查平均预估,汽油库存料将因需求下滑而增加60万桶.上周的能源资料协会(EIA)数据显示汽油库存增加208万桶至2.0482亿桶.

分析师预估包含取暖油和柴油在内的馏分油库存料增60万桶.EIA数据显示,截至6月22日当周,馏分油库存减少228万桶至1.1885亿桶.

分析师平均预估炼厂产能利用率料将增加0.1个百分点.

EIA截至6月22日当周数据显示,炼厂产能利用率增加0.7个百分点至92.6%,达到2007年7月以来最高水平.

EIA将在周四1500GMT公布最新一周库存报告.(完)