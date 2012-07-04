〔路透调查〕日圆/美元今年内料维持强势,明年初开始走贬

* 美元/日圆未来12个月汇价料在80-84日圆

* FED、英国央行和欧洲央行宽松政策将使日圆维持强势

记者 Sumanta Dey 编译 王冠中

路透班加罗尔7月3日电---路透调查周二显示,日圆今年剩余时间内将维持强势,因预期其他主要国家央行将会进一步宽松政策来支撑经济.

调查预估日圆会在2013年初开始走贬.

在6月29日至7月3日就超过60名策略师所做的调查显示,美元兑日圆JPY=在7-9月间料为80日圆,约为周二稍早的交投水准.一年后,美元/日圆料走软至84日圆.

这些预估大致和上月的调查相同,显示出分析师不愿改变对避险货币的预估.

"欧洲宏观压力再次加剧,伴随着美国和日本以外亚洲国家成长数据普遍恶化,显示美元/日圆短线可能会继续受压,"瑞士信贷的汇市策略师Peter von Maydell说.

"我们预期日本央行将扩大资产买进计画.但在美国联邦储备理事会(FED)政策预期没有改变,以及美国公债收益率(殖利率)因此不会上扬的情况下,我们认为日本央行的行动对美元/日圆的影响有限."

周一公布的数据显示,美国6月制造业活动为三年来首次萎缩,而欧元区和英国经济则没有增长,对于这些国家的央行将开始加印钞票的预期因而升温.

"日本央行应继续积极宽松货币政策,来抑制日圆涨势,因为其他国家的行动都比日本来得积极,"苏格兰皇家银行的汇市策略全球主管Robert Sinche说.(完)