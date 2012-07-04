〔国际油市〕法国兴业银行下修布兰特和WTI原油价格预估

路透7月3日电---法国兴业银行周二将2013年布兰特原油LCOc1价格预估下修5美元至每桶100美元,称此为"按市价计值",此前市场修正走势将油价推至低于预期.

法国兴业银行亦将2013年纽约商业期货交易所(NYMEX)西德克萨斯中质(WTI)原油CLc1价格预估下调5美元至每桶89.38美元.

"我们认为欧元区危机、美国财政困境、和中国经济硬着陆的可能,会让市场相当担忧,并抑制风险胃纳,"该行称.

该行表示,布兰特和WTI原油2012年第三季价格预估均下修13.33美元,第四季下修7.50美元.

2012年第三季布兰特原油价格料为96.67美元,第四季料为97.50美元.WTI原油价格第三季料为84.17美元,第四季料为85.00美元.(完)