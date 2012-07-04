《热点透视》巴克莱爆料向英国央行丢出手榴弹

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 张明钧

路透伦敦7月3日电---巴克莱(BARC.L)执行长Bob Diamond即使即将下台,也仍在死命还击.伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻已让他和一名手下爱将双双中箭落马,但Diamond周二影射英国央行、甚至英国政府可能都涉入这起丑闻.他已经向英国央行丢出一枚手榴弹,央行如今势必得尝试化解危机.

巴克莱已经向英国国会一委员会送出相关事证,这将成为7月4日Diamond遭受诘问的内容,当中蕴含着诸多爆点,包括2008年10月Diamond与英国央行副总裁塔克一段对话,由Diamond记下的即时摘要笔记,内容与低报LIBOR报价有关.塔克目前被视为接任英国央行总裁呼声最高人选.Diamond的笔记暗示,塔克默许支持巴克莱的Libor报价,英国政府可能也同意.

根据Diamond对整起事件的说法,塔克转达了"白厅高层"的疑问,询问巴克莱的LIBOR报价为何那么高.白厅正是首相办公室及财政部的所在地.塔克据称还加上一句,"并不需要总是像最近那么高."

这段对话似乎就是英国金融服务监管局(FSA)上周操纵LIBOR调查报告所提到的.因此几乎毫无疑问,双方确实有过对话.这个摘要记录可能不全然正确,但如果是详实无误,恐将招来不利的解读.

若塔克说巴克莱的LIBOR报价不需要那么高,除了希望巴克莱应该调降报价以外,还会有什么别的意思?若不是为了要让这样谎报行为合理化,那塔克又为何要提及白厅呢?或许还有其他解释,但塔克得要出面回应.

此外,Diamond的备忘录可能与FSA的版本有出入.FSA指出,"在这段电话对谈中,并未指示巴克莱降低LIBOR报价".唔...指示可以来明的,也可以来暗的.

巴克莱声称Diamond并未因此具体下令降低报价,但他的确将这份对话记录告知营运长Jerry Del Missier,及当时的执行长John Varley.就Del Missier的部分而言,他看来是照着这个显而易见的诠释,指示LIBOR相关人员降低报价.在这份证据公开的同时,他也辞职下台.

英国央行不会乐于被卷入其中,但塔克得加以澄清,且越快越好.(完)

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