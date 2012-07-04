〔路透调查〕加元兑美元料将先弱后强,一年后重回平价

路透多伦多7月3日电---路透调查周二显示,加元兑美元未来六个月内料将走弱,然后再回到平价水准,因海外央行有放松政策的可能性,而加拿大央行则或加息.

加元兑美元在6月初因欧债危机疑虑而跌至低点1.0446加元,周二时触及六周高点1.0121加元,过去一个月的涨跌幅未超0.03加元.

50多位全球外汇分析师的预估中值显示,加元在一个月、三个月、六个月后将回落至1.02加元.预估结果大致与6月初调查相符.

加元兑美元一年后料将升至1.00加元,因市场普遍相信,蹒跚的全球经济成长将促使海外央行放松政策以刺激当地经济.

RBC Capital Markets的加拿大固定收益与外汇策略主管Mark Chandler称,美联储或会最终出台第三轮量化宽松,做法可能是通过购买抵押贷款支持证券来支持经济.

"若他们确实这么做了,并在这方面带来一些宽慰因素,将有助于改善加元的较长期前景,也可能支撑一些大宗商品的价格."其表示.

大宗商品上涨且全球成长前景改善时,加元通常会走强,因加拿大是自然资源出口大国.

在周一美国供应管理协会(ISM)数据显示,美国制造业6月在近三年来首度陷入萎缩后,市场已燃起对全球央行政策宽松的期待.

加拿大最新的制造业数据则与美国形成鲜明对比.加国制造业6月成长速度攀升至去年9月以来最快,就业持续增加且出口成长,料将为加国今年经济成长添薪加柴.

更强劲的经济基本面令市场认为加拿大央行会比美联储先升息,这是支撑加元的另一因素.路透在5月底的调查显示,加拿大央行料在2013年初采取下一次升息动作.(完)