〔路透调查〕澳元兑美元料持稳在平价水准附近,新西兰元上档不易

路透悉尼7月4日电---未来12个月澳元料相对持稳于近平价水准,但调查中值预估掩饰了分析师对这种高贝它系数货币看法的重大分歧,此种分歧反映出全球经济体质的不确定性.

约50名分析师的预估中值显示,澳元/美元AUD=D4在一个月、三个月、六个月和一年后的汇率在0.9900-1.0000.

但预估值差别很大,最低预估为0.8200,最高到1.1000.周三澳元/美元报略低于1.0300,今年以来汇率介于0.9581-1.0857.

澳洲央行本周维持隔夜拆款利率于3.5%不变,令澳元保有较其他主要货币的收益优势.

澳洲央行还暗示短期内不急于再度降息.该央行自11月以来已累计降息125个基点.

"鉴于货币政策的影响会有时间差,官方显然希望能多按兵不动一阵子,观察经济如何消化迄今为止措施发挥的作用."摩根大通分析师Ben Jarman表示.

"欧洲所达成的'进展'能持续多久,对澳洲央行委员会是否有这种余裕至关重要."

预估值的分歧相当大也凸显出澳元对澳洲最大出口市场中国的敏感性,市场对于中国经济或将硬着陆的疑虑挥之不去.

不过由于中国仍有足够空间刺激经济,许多分析师相信其最终将能顺利达成软着陆.

此外,外国央行继续对澳元有需求,部分是为了将储备自美元分散.澳洲所有政府债券中,约87%为境外帐户持有,为纪录高位水准.

同样的,新西兰元NZD=D4未来几个月料在0.7700美元上方徘徊,12个月后料小幅升至0.7900美元.

预估值的分歧也很大.周三新西兰元报约0.8044美元,今年迄今交投范围介于0.7456-0.8471美元.(完)