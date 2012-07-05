〔专栏节选〕欧盟峰会带来的意外惊喜,全球金融市场昂首--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月5日出版的当期「老谢开讲」专栏)

经过十四小时的马拉松式会议，欧盟峰会终于通过振兴经济方案，欧盟领袖同意推出短期措施，包括以欧洲稳定机制（ＥＳＭ）直接拯救银行，以及采取措施抑制西班牙、义大利债息，让欧洲银行股大涨，也激励全球金融市场猪羊变色。

欧盟峰会大逆转，令市场喜出望外，全球金融市场都出现巨大变化。首先是西班牙、义大利十年期公债殖利率远离七％的警戒线，西班牙债回落到六．二八％，义大利债跌破六％，美元与美债暂时失去避险作用，美国十年期公债殖利率回升到一．六七六％，美元指数在六月二十九日出现一记长黑，大跌一．一八点，美元指数从八二．八七直接下探八一．四三点。

美元反转走低，也导致原物料跟着大涨，ＣＲＢ指数单日大涨一二．三八点，ＣＲＢ指数原本下跌到二六六．七八点创下今年新低，突然大涨到二八四．一九点，ＣＲＢ指数单日大涨四．五五％，创下今年度最大单日涨幅。同一天，原本跌到七十七．二八美元的纽约原油也大涨九．四％，涨到八十四．九六美元，北海原油从八十八美元翻回九十七．八美元，金价单日也大涨逾三％，重返一六ＯＯ美元关卡，见到一六Ｏ四美元。

值得注意的是，农产品出现大涨的走势，其中黄豆频频大涨，写下一五Ｏ九．七五美分的新天价；小麦原本跌破六百美分，突然大涨到七七四美分；玉米则从五五一美分，直接冲刺到近七百美分；跌跌不休的棉花，也因为埃及政局出现变化，每磅从六十六．七美分涨到七十二．四三美分。相对贵金属仍在低档盘旋，农产品的强力上涨，透露出一丝不寻常的意涵。

美元回跌，除了造成原物料上扬，国际汇市也有新变化，欧元强弹到一．二六九三，达到近两周的新高价位；英镑、瑞士法郎也走高。如澳元上升到一．Ｏ二五八；纽币也见到Ｏ．八Ｏ四二，原本相对美元走低的新兴市场货币也都走高。

**义西联手逼德屈服 危机暂解带旺全球股市**

除此之外，全球股市也出现一波绝地大反攻的行情，美股在六月二十九日四大指数全面大涨，道琼指数大涨二七七．八三点，标准普尔五ＯＯ大涨三三．一二点，那斯达克指数大涨八五．五八点，也是今年最大涨幅。身处风暴核心的德国股市六月二十九日大涨二六六．三七点，是今年最大单日涨幅；法国股市也大涨一四四．九七点。欧洲股市连续两天大涨；台股二十九日大涨一二六．六七点，股价难得站上季线，全球股市都出现第二季低迷之后的长红走势。

欧盟峰会端出来的几项利多，就可以让全球金融市场转危为安？这次欧盟峰会能够达成多项利多决议，让全球股市大幅上扬，主要是西班牙与义大利两国态度强硬。这两大欧猪国以拒绝签署落实欧盟总值一二ＯＯ亿欧元的振兴经济方案作为要胁，让态度坚定的德国让步。德国的突然让步，让欧盟峰会意外取得突破。

一直以来，只要大财主德国态度强硬，各国便无计可施，这次义大利与西班牙改变策略，以硬碰硬。特别是义大利总理马利安．蒙蒂，在会前已经和德国总理梅克尔交火，扬言不惜夜以继日延长会议，也要谈出一个结果。义大利在得到西班牙的支持下，两国以威胁增长协议为筹码，成功掐住德国死穴，将之逼入墙角。

再者，欧债危机已延烧到西班牙、义大利两大国，欧元区面临立即解体的危机。因此，这次峰会被外界视为「不成功便成仁」，让各国有强烈危机感，必须达成一些共识，否则市场信心唤不回。

德国身为欧洲龙头，尽享欧元贬值的好处，如今也该放下身段，与欧元区国家「共体时艰」，才能向市场证明「紧密的欧洲国家」并非虚言，这是欧洲峰会获得大突破的重大背景。

德国这次同意ＥＳＭ未来可以直接援助欧洲区内银行，意味了银行不须等待所属国家求援才能获得借贷。ＥＳＭ也放弃优先索债地位，防止债券次级化的问题出现。此举有助于解开银行及主权危机纠缠的死结，更可避免市场最担心的银行危机继续恶化下去。援助西班牙的资金来源也明朗化，各国同意先由欧洲金融稳定机制（ＥＦＳＦ）出资，待ＥＳＭ成立之后，才由ＥＳＭ接手。各国也同意年内成立单一银行监管机制，最快秋天就会公布。

欧盟峰会通过直接救银行，试图打开欧债死结，使欧洲股市连续两日大涨，法国巴黎银行连续两天大涨，盛富证券将之列入「精选股名单」，七月二日股价劲扬四．三％，法国农业信贷银行在七月二日也大涨六．九％，创下五月二日以来新高纪录，银行股大涨，成为带动欧股大涨的主要动力。

不过欧洲峰会后，仍有许多争议问题待讨论。例如，容许ＥＳＭ有条件在次级市场买债、成立银行联盟的时间表，还有对于义大利与西班牙要求欧盟买债压低借贷成本，欧盟并未让步，且扬言任何援助都必须设附带条件。德国总理梅克尔也表示，各国同意ＥＳＭ可注资银行及放弃优先索债权，会议将进入新阶段，谈判过程会变得非常困难。

**美国总统大选升温 美元强势、油价仍低档**

从股市来看，这次欧洲峰会对欧洲股市带来了及时雨。本来欧猪国家债台高筑，希腊选举决定未来命运，以及西班牙向欧盟求援的时候，西班牙股市一度跌到五九八七．八点，希腊股市也跌到四七一．三五点的新低，义大利股市跌到一二五六八．Ｏ五点，如今这三个欧洲最弱势的股市都翻到季线以上，强势的德国、法国、荷兰、比利时、英国股市都站上季线与年线，瑞士股市更是超强势。欧洲直接抢救银行已为欧债危机解了燃眉之急，短期之内纾解了压力，全球股市又出现新变化。

首先是欧债危机暂时缓和，欧洲股市暂无破底压力；二是美国股市仍是全球中流砥柱，美股站稳年线，且站上季线，多头整军经武，仍将执全世界牛耳。从现在进入下半年，美国总统大选选战升温，美国联准会（Fed）主席柏南克一定会在货币政策上采取有利执政党的政策，美国也许没有第三次量化宽松（ＱＥ３），但ＱＥ３已悄悄在运作了。

这当中最值得注意的两个指标，一个是美元，一个是油价。在美国总统大选前，美元依然强势，油价可能维持在低档，这符合美国战略利益。美元指数从五月一日起显着扬升，美元指数从七八．六Ｏ三点直接拉升到八三．五四二点，除了欧债危机肆虐，造成欧元与英镑走弱以外，全球疯狂追抢美元，也助长了美元的涨势。

根据摩根士丹利的资料显示，Ｏ八年金融海啸爆发时的美元民间缺口是四千亿美元，如今美元短缺的部位达二兆美元。从Ｏ八年金融海啸，美国实施量化宽松货币政策以来，美国印出来的钞票超过二兆美元，但美元依然供不应求。

**原物料上档有限 末日博士看淡全球景气**