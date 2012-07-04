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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 09:27 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月4日-7月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月4日(三)

印度钦奈--印度央行总裁苏巴拉奥出席国家级银行家委员会(SLBC)会议.

华沙--波兰央行举行货币政策会议(最后一日).

7月5日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会会议(0700),会后将公布利率决议(1145),并举行新闻发布会(1230).

印度钦奈--印度央行中央理事会会议(0400).

奈洛比--肯亚(肯尼亚)央行举行货币政策会议.

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.

7月6日(五)

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).

7月7日(六)

东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在东京庆应义塾大学发表演讲.

7月9日(一)

阿迪斯阿贝巴--第19届非洲联盟峰会(至7月16日).

布拉格--捷克央行发表6月28日理事会会议纪录.

7月10日(二)

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会召开不涉及利率决定的会议.

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至7月11日).

7月11日(三)

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一日).

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 肖群英;审校 龚芳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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