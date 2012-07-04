《新兴市场重要经济事件预告》--7月4日-7月11日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
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7月4日(三)
印度钦奈--印度央行总裁苏巴拉奥出席国家级银行家委员会(SLBC)会议.
华沙--波兰央行举行货币政策会议(最后一日).
7月5日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议(0700),会后将公布利率决议(1145),并举行新闻发布会(1230).
印度钦奈--印度央行中央理事会会议(0400).
奈洛比--肯亚(肯尼亚)央行举行货币政策会议.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.
7月6日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见日本财务大臣安住淳(0400).
7月7日(六)
东京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在东京庆应义塾大学发表演讲.
7月9日(一)
阿迪斯阿贝巴--第19届非洲联盟峰会(至7月16日).
布拉格--捷克央行发表6月28日理事会会议纪录.
7月10日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会召开不涉及利率决定的会议.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至7月11日).
7月11日(三)
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一日).
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 肖群英;审校 龚芳
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“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)