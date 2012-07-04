《美国FED焦点》延长扭转操作令储户和银行吃亏,借款人反而得利

路透纽约7月3日电---美国债券收益率及抵押贷款利率目前已在历史低位,美国联邦储备理事会(FED)延长扭转操作(Operation Twist)的期限料对推低美国利率没有太大助益.

不过在现行措施下,包括美国政府在内的借款人应可继续享受成本低廉的贷款;反观储户--特别是仰赖固定收益维生的美国老人--将因利息收入贫乏而受苦.

"勤俭存钱的人吃亏,借钱的人反而得利,"美银美林资深分析师Michelle Meyer在谈到扭转操作时说.

周二是第二阶段扭转操作、也就是卖短债买长债操作的第一天.第一阶段计画在上周末结束.以下是第二阶段扭转操作中的输家与赢家:

**储户和银行吃亏**

虽然短期利率今年微升,但银行帐户和货币市场基金的利率丝毫未动.这些基金支付的利率虽仍略高于零,但却没有跟上通胀的脚步.5月通胀率较上年同期上涨1.7%.

短期利率上涨推动银行借贷成本上升,而银行债券和其他投资的利息收入下降.

在卖短买长操作之下,这些短期借贷成本上涨,因公开市场的短期美国公债供应加大.部分公债由华尔街银行持有,在这些银行能够把这些债券转卖给投资者之前,债务融资的需求上升.

银行和华尔街公司在短期融资市场筹资,反过来,进行放贷或进行较长期高回报的投资.

美国银行的Meyer称,"收益率曲线趋平对银行业带来不小伤害."

银行的净利差,即银行贷款和证券的收益与存款和其他借款的支出之差,在低利率环境下受限.

例如,摩根大通(JPM.N)表示,其第一季利差萎缩至2.61%,第四季为2.70%,上年同期为2.89%.

货币基金虽然向银行放贷收取更多费用,并购买银行证券,但尚未将其增加的利息收入转嫁给投资者.在美联储逾三年前将短期利率降至近零水准后,货币基金一直在吸收各类运营成本.

**借贷负担降低**

另一方面,由于美联储措施将抵押贷款利率抑制在极低水准,因此符合资格的借款人能更容易买到房子,而现有的房屋所有人也能够转为较低利率的贷款,来降低每月付款金额.

根据Bankrate.com的数据,30年期抵押贷款利率上周均值为3.89%,创纪录低点.

在美联储推出另一轮大规模买债计画前,美国借贷成本要进一步下滑,得看投资人对美国公债的避险买盘力道.对于全球经济放缓和欧洲财政问题的不安情绪,引发了对美债的需求.

"延长卖短买长操作只是个象征性的行动,"佛罗里达州Bankrate.com的资深金融分析师Greg McBride说."对于经济和欧元区债务危机的整体忧虑,仍是推动利率背后的主要诱因."

这项去年10月展开的买债计画原定在上周五结束,而美联储将其延长至年底.美联储已买进4,000亿美元长债,预计会再买2,670亿美元.(完)