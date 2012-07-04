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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 11:08 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,投信对公司债需求仍高

路透台北7月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持稳.月初资金偏向宽松,寿险与银行虽多缺不一,但无碍资金调度,公债10天期附买回主要成交利率仍落在0.73-0.75%既有区间内.

资金调度人士指出,投信端因定存优惠条件不若以往,对公司债的找券需求仍高,但因投信不愿转承作公债RP,因此未对利率造成影响.

今日有68亿台币的南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,惟市况并未因而趋于紧俏.(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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