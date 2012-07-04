版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 10:28 BJT

〔标题新闻〕韩国第二季外商直接投资计画较上年同期成长42%至47.6亿美元,为六季来最大增幅

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8I34BR]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐