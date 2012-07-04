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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 10:27 BJT

〔澳新汇市〕澳元受澳洲零售销售数据提振扬升,新西兰元连袂上涨

路透悉尼/惠灵顿7月4日电---澳元和新西兰元周三全线走坚,双双触及两个月新高;此前澳洲公布强于预期的零售销售数据. 澳元/美元AUD=D4触及1.0320,此前数据显示澳洲5月零售销售成长0.5%,轻松超越预期的增加0.2%.交易商称,澳元在突破1.0300美元后,触发了停止单.

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