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货币新闻 | 2012年 7月 4日 星期三 17:00 BJT

〔台湾央行〕共发行1,239亿台币存单,发行余额减少83.5亿

路透台北7月4日电---台湾央行周三公布,今日共发行1,239亿台币存单,相较存单到期金额1,322.5亿,存单发行余额减少83.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 1,170.0

91天期 0.93 59.0

182天期 1.05 10.0

央行上日共发行806亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,115.3亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负465亿台币;累计超额准备为1,904亿台币,加计前期1%的超额准备为3,104亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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