〔台湾央行〕共发行1,239亿台币存单,发行余额减少83.5亿

标题新闻：英国央行目前对2017年经济成长最佳预估值仍为2%--副总裁夏菲克
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路透台北7月4日电---台湾央行周三公布,今日共发行1,239亿台币存单,相较存单到期金额1,322.5亿,存单发行余额减少83.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 1,170.0
91天期 0.93 59.0
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行806亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,115.3亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负465亿台币;累计超额准备为1,904亿台币,加计前期1%的超额准备为3,104亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。