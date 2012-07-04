〔路透调查〕美国6月非农就业岗位料增加9万个,失业率料持稳于8.2%

* 6月非农就业岗位料增加9万个

* 失业率料持平为8.2%

* 平均时薪料上升0.2%

* 美国就业报告将于周五出炉

路透华盛顿7月3日电---美国雇主6月可能扩大聘雇活动,但仍不足以消弭经济失去动能的疑虑.

据路透对分析师所作调查显示,6月非农就业岗位料增加9万个.表现虽不强劲,但仍优于5月的增加6.9万个岗位,当时创下一年来最低增幅.

这份报告将比过去六个月的数据更能让人掌握劳动市场的状况,因为暖冬可能导致企业当时增加招聘,进而影响春季的就业情况.

继1月增加27.5万岗位后,自2月起企业招聘即逐月放缓.

然而分析师们认为天气因素即便对6月招聘有所影响,其影响力也不大,该月就业报告可能令人更加担忧欧债危机对聘雇的影响.

分析师们同时也认为,在美国政府计画明年撙节开支的变数影响下,企业在增聘雇员上可能会缩手观望.

AllianceBernstein分析师们观察过去六个月按行业细分的就业数据发现,鲜有迹象显示建筑业或其他对天气较敏感的企业因暖冬而受到提振.

劳工部将于周五1230 GMT时发布6月就业数据.

即使数据符合预期,美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取进一步措施提振就业的压力仍可能升高.

分析师们预计失业率将持续于8.2%的高档,较过去50年的均值高约2个百分点.

预估区间相当大,但许多分析师表示,美国经济每月需创造约12.5万个岗位,方能令失业率持稳.

**找工作**

许多州今年逐步停止支付延长失业救济,因此部份被取消请领资格的民众可能已经放弃求职.即使这对经济来说是个坏消息,但这仍将压低失业率.美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克担忧长期失业人口将丧失谋生技能,进而降低国家整体竞争力.

分析师们将观察劳动参与率的表现.该数据于4月触及30年低位后,5月份则小幅上扬.

6月民间部门料新增10.2万个就业岗位.政府部门则料减少1.2万个,因州及地方政府持续撙节开支.

近期表现突出的制造业聘雇活动料将放缓.

美国供应管理协会(ISM)周一发布,6月制造业活动在近三年来首度呈现萎缩.ISM报告显示,当月就业增幅减弱.

在失业率高居不下的情况下,平均时薪料略增0.2%.

多数行业工作时数降至衰退前的水准,平均每周工时料持稳于34.4个小时.每周工时自12月以来即大致维持在该水准附近.(完)