〔新闻稿〕经济景气长期下挫,新产品发表恐无法使台湾高科技业者受惠

(以下为标准普尔在台湾转投资的中华信用评等公司7月3日发布的新闻稿)

中华信用评等公司（中华信评）在今天公布的一篇名为「新产品发表恐难在2012年完全提振台湾高科技业的需求」的评论中指出，2012年下半年受到高度瞩目的高科技新产品上市，可能会部分提振台湾高科技业的市场需求，但新产品问世恐不足以完全弥补高科技业者过去几季以来营收成长下滑的情况。

中华信评信用评等分析师萧黎明表示：「中华信评认为，虽然新一代智慧型手机以及搭配Window 8作业系统的触控式个人笔记型电脑的推出，有可能在2012年底时重新提振商业动能，疲弱的全球经济景气却阻碍了高科技业步上全面复苏之途。」「不过，中华信评预期，大多数中华信评授予评等的高科技公司，未来两季将可维持强健至允当的流动性，而这点应有助于这些业者吸收更为剧烈的需求波动性，而不致影响评等。」

该份报告指出，高科技业的信用展望在过去六个月期间以由稳定转为负向。中华信评共授予九家台湾高科技公司评等，其中三家的评等展望为「负向」，其余则为「稳定」；一年之前，近乎所有受评高科技公司的评等展望均为「稳定」，这点不但与标准普尔对于全球高科技业的负向评等趋势看法一致，同时亦反映出影响高科技业的几项关键性因素。

萧黎明指出，「尽管全球需求疲弱，但我们预期台湾高科技业业者中，仍将以半导体晶圆代工业能够维持最强健的信用结构。」「中华信评认为，台湾半导体晶圆代工业者强健的全球市场地位、领先的制程技术以及保守的财务政策，是其得以维持强健信用结构的支持因素。」

该份报导进一步指出，对照之下，由于市场持续供给过剩且产品价格疲弱，台湾DRAM业者未来两季的绩效表现将维持在非常弱的水准，即便全球第三大个人电脑记忆晶片制造商日本尔必达公司已于2012年第一季宣告破产。

此外，该份报告亦提到，面对未来两季持续疲弱的市场需求，台湾电子代工业者以及包括印刷电路板（PCB）与发光二极体（LED）制造业者等电子零组件制造公司的获利率将会面临压力。(完)

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