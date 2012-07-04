〔台湾货币市场〕短率平稳,旬初银行调度轻松以对

* 短率平稳

* 旬初负数操作多

记者 林妙容

路透台北7月4日电---台湾银行间短率周三持稳于近日区间.今日为新提存期首日,银行可以开始负数操作,不须担忧积数问题,气氛轻松,调度容易.但银行间的资金水位多寡不均,持平者也不在少数,利率因而未见明显浮动.

资金调度人士表示,上日央行回收隔夜游资力道加大,一早存单到期量虽重回千亿台币水准,但市场资金并不浮滥,央行代收隔夜资金力道亦有所收敛,市况安静有序.

"旬初钱还是多,就是有点分配不均,但还算好调(钱)."一大型银行调度人士称.

此外,本周五(6日)央行将例行标售364天期存单,在钱多不易完全去化的情况下,市场人士料此次标售得标利率将与上次相去不远,在央行30天期存单利率0.87%附近.央行上月标售364天期存单加权平均得标利率0.878%,较前期的0.893%跌1.5基点.

本地时间14:38时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.509%,上日收在0.509%;区间在0.388-0.73%,上日在0.388-0.72%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.510-0.76%,上日在0.506-0.76%.

**短票利率平稳**

短票方面,部分票券商一早因资讯连线出现问题,致资金调度一度陷入乱流,但稍后提供资讯连线厂商修复问题,市场秩序也迅速恢复,资金缺口于旬初的宽松环境中很快调度得宜,银行买气不弱,令利率维稳于当前水准.

今日银行间30天内短票主要成交利率在0.85%,与上日相同;大型公股银行成交在0.87%,上日在0.86-0.87%.

央行今日存单到期1,322.5亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为8,328亿台币,接下来依序为周四480亿及周五2,901.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周二当日超额准备为负465亿台币;累计超额准备为1,904亿台币,加计前期1%的超额准备为3,104亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持稳.月初资金偏向宽松,寿险与银行虽多缺不一,但无碍资金调度,公债10天期附买回主要成交利率仍落在0.73-0.75%既有区间内.

资金调度人士指出,投信端因定存优惠条件不若以往,对公司债的找券需求仍高,但因投信不愿转承作公债RP,因此未对利率造成影响.

今日有68亿台币的南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,惟市况并未因而趋于紧俏.(完)