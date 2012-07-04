主要国家经济指标预测--7月5日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透7月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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7月4日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 --
外资投资日本股市(亿日圆) --
7月5日(四)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差5 逆差2.03
商品/服务贸易进口(较前月) -- -1%
商品/服务贸易出口(较前月) -- +3%
1000 德国工业订单(较前月) 5月 0.0% -1.9%
1100 英国央行利率决议 7月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,250
1145 欧洲央行利率决定 7月 0.75% 1.00%
1100 美国抵押贷款指数 6月29日当周 -- 875.1
再融资指数 -- 4,938.3
1130 Challenger美国企业计划裁员人数(人) 6月 -- 61,887
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加10.5 增加13.3
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月30日当周 38.5 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.675
续请失业金人数(万人) 6月23日当周 330 329.6
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 53.0 53.7
企业活动指数 55.0 55.6
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 6月 -- +1.7%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.5% +0.2%
0743 意大利Markit服务业PMI 6月 43.1 42.5
0748 法国Markit服务业PMI 6月 47.9 47.3
法国Markit综合PMI 6月 47.3 --
0753 德国服务业PMI 6月 49.9 50.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 6月 47.1 46.8
欧元区Markit综合PMI 46.4 46.0
0828 英国CIPS服务业PMI 6月 51.3 52.8
0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) -1.7% -0.8%
(完)
--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)