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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 06:21 BJT

****主要国家经济指标预测--7月5日****

路透7月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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7月4日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 --

外资投资日本股市(亿日圆) --

7月5日(四)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差5 逆差2.03

商品/服务贸易进口(较前月) -- -1%

商品/服务贸易出口(较前月) -- +3%

1000 德国工业订单(较前月) 5月 0.0% -1.9%

1100 英国央行利率决议 7月 0.50% 0.50%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,250

1145 欧洲央行利率决定 7月 0.75% 1.00%

1100 美国抵押贷款指数 6月29日当周 -- 875.1

再融资指数 -- 4,938.3

1130 Challenger美国企业计划裁员人数(人) 6月 -- 61,887

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加10.5 增加13.3

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月30日当周 38.5 38.6

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.675

续请失业金人数(万人) 6月23日当周 330 329.6

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 53.0 53.7

企业活动指数 55.0 55.6

-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 6月 -- +1.7%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.5% +0.2%

0743 意大利Markit服务业PMI 6月 43.1 42.5

0748 法国Markit服务业PMI 6月 47.9 47.3

法国Markit综合PMI 6月 47.3 --

0753 德国服务业PMI 6月 49.9 50.3

0758 欧元区Markit服务业PMI 6月 47.1 46.8

欧元区Markit综合PMI 46.4 46.0

0828 英国CIPS服务业PMI 6月 51.3 52.8

0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.6% +0.3%

(较上年同期) -1.7% -0.8%

(完)

--整理 龚芳/王洋;审校 徐文焰

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