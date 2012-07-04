《热点透视》蒙古的任务:避免类似尼日利亚的资源开发诅咒

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 张若琪

路透纽约7月4日电---天然资源似乎是多数发展中国家脱贫的最简便途径.但那也带来了诅咒.政府和民间可能陷入麻烦,致富之源遭滥用,非资源活动则成为负担和制肘.乘着资源民族主义的浪潮,中间偏右的蒙古民主党在上周选举中领先.蒙古应避免重蹈尼日利亚(奈及利亚)等国的覆辙才是明智之策.

蒙古是全球大宗商品荣景的最新成员.这个处于俄罗斯和中国间的国家,国内生产总值(GDP)成长亮眼,第一季较上年同期成长近17%,主要拜与奥尤陶勒盖铜金矿项目相关的探勘和建设之赐.奥尤陶勒盖从8月起将开始产生收入;从2013年起将以相对较低的聘雇人口带来庞大现金.

尼日利亚的可悲例证显示,如此的新发现财富若配置不当,可能导致什么样的偏差.据目前估计,尼日三角洲油田每个月就有逾10亿美元石油遭盗取;即便是在总统Goodluck Jonathan的领导下,腐败案例仍层出不穷.

在世界银行的各国经商容易度排行中,尼日利亚排第133名,而在透明国际(Transparency International)的清廉指数(或称贪污感知指数)排行榜则名列第143.确实,直到2000年,油价高涨才彻底改变了该国40年来生活水平每下愈况的情形.尽管GDP增长在放缓,今年成长率料仍可达6%-7%.但由于通胀率处于两位数,政府编列的2012年支出将超出收入31%,尼日利亚的情势并不稳定.

资源民族主义是蒙古选举时的重点议题,蒙古人民党希望重新磋商涵盖奥尤陶勒盖铜金矿和其他矿区的外国投资协议,并提高提供给蒙古人民每月约16美元的现金分配.蒙古人民革命党则全然反对外资矿业投资.民主党的些微领先对外国资源企业是好消息,但开发问题仍然存在.

在就业景气消退之际,一旦奥尤陶勒盖铜金矿投入生产,国家收入将会增加.然而,如同尼日利亚一样,那将大增挥霍支出和腐败的机会.只有政府确保以额外收入建立的财政稳定基金长期不被破坏,并发扬奖励私人节约和合法企业结构的文化,才能让蒙古受惠.(完)