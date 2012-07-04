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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 11:42 BJT

〔日本股市〕早盘收涨0.4%,内需股提振大盘

路透东京7月4日电---日本股市日经指数周三早盘收涨,受到以内需为主的股票所提振,而市场预期全球央行将采取行动支持经济成长,风险偏好也因而改善.

日经指数.N225早盘收涨0.4%至9,102.71点,受到诸如工业机械和矿企等景气循环股的带动,不过食品类股.IFOOD.T跌0.9%,其他防御类股也下跌.

指数权重股Fast Retailing Co Ltd (9983.T)和软银(9984.T)表现优异并支撑大盘,分别上涨0.9%和1.2%.

东证股价指数.TOPX小涨0.2%至778.35点.交投相当清淡,仅有90日均量的39.1%.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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