《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:亚洲国家央行出手抑制急跌走势

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
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IFR 7月4日电---美元兑日圆以外亚洲货币一开始多数下滑,延续周二走势,但之后遭遇阻力.
美元/菲律宾披索开盘即出现菲律宾央行买盘,新加坡金管局的代理行则据称在1.26前方蠢蠢欲动.
美元/马币及美元/台币亦是类似情况,亚洲地区央行当局出手拉缓美元跌势.
其他货币部分,美元/印度卢比的美元多头部位卖压看似将持续,美元/印度卢比目前已较6月高位下跌逾5.0%.在52.00之前的支撑似乎不大.
主要货币交投清淡,受美国7月4日国庆日假期因素影响,隔夜纽约汇市交易半日.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
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“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)