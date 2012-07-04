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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 12:03 BJT

《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:亚洲国家央行出手抑制急跌走势

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IFR 7月4日电---美元兑日圆以外亚洲货币一开始多数下滑,延续周二走势,但之后遭遇阻力.

美元/菲律宾披索开盘即出现菲律宾央行买盘,新加坡金管局的代理行则据称在1.26前方蠢蠢欲动.

美元/马币及美元/台币亦是类似情况,亚洲地区央行当局出手拉缓美元跌势.

其他货币部分,美元/印度卢比的美元多头部位卖压看似将持续,美元/印度卢比目前已较6月高位下跌逾5.0%.在52.00之前的支撑似乎不大.

主要货币交投清淡,受美国7月4日国庆日假期因素影响,隔夜纽约汇市交易半日.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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