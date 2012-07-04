〔台湾汇市〕台币/美元收创逾一个月新高,惟追价保守令成交萎缩

路透台北7月4日电---台币兑美元TWD=TP周三追随多数亚币微幅收升2分,并创逾一个月来收盘高位.惟受美国金融市场休市及欧洲央行理事会即将召开影响,多空追价意愿并不积极,令成交量萎缩.

交易员指出,外商银行抛汇力道偏强,但台股表现温吞缺乏推升助力,美元逢低又见银行与油款买盘出笼,令台币于29.8元附近遭逢较大压力;未来若要顺利突破现有区间,还有待欧美政府释出更多利多政策,并由台股守稳季线向上助攻带领.

"交易清淡、欧元今天也蛮弱的,让台币没办法一股作气冲破29.8元,"一位公股银行交易人士说.

台币兑美元此前收盘高位为5月31日的29.860元.

汇银人士并表示,因近日欧美经济数据表现疲弱,市场希冀欧洲央行降息或于次级市场买债以救市,但在货币政策会议正式召开前,银行间也不敢轻举妄动,预料台币明日难脱狭幅整理,主要交投先看29.8-29.9元间.

另外,大型企业于下半旬密集发放现金股利亦为市场观察重点.交易人士表示,按照往常经验来看,外资股利汇出将于台积电(2330.TW)发放股利前后达到高峰,惟保管银行可能透过海外无本金交割远期(NDF)外汇预作准备,料届时台币偏弱但贬幅有限.

台积电预定将于7月25日发放现金股利,同日宏达电(2498.TW)也将发放股利,累计金额为1,109.98亿美元.[ID:nST0471456]

台湾股市.TWII周三收在平盘附近,仅微幅上涨0.06%,至7,422.59点;外资及陆资在台股买超26.91亿台币,上交易日修正后为买超57.51亿.[ID:CT0471882]

另外,亚洲新兴货币周三大多上扬,消化了主要央行将推出更多刺激政策来支撑全球经济成长的预期,印尼卢比INR=IN表现尤为亮眼.[EMRG/SGCN]

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