《企业看点》--7月4日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透班加罗尔7月4日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 金融时报周三报导,沃达丰(Vodafone)(VOD.L)与和记黄埔0013.HK正进一步讨论合并两者的爱尔兰电信基础设施.[ID:nSB1648974]
* 日本经济新闻报导,东京国税局拟针对奥林巴斯(7733.T)在2008年收购英国医疗器材商Gyrus Group Plc的并购案,向奥林巴斯追讨50亿日圆(6,260万美元)的税金及罚款.[ID:nL3E8I33NG]
* 韩国当地媒体周三报导称,零售商乐天购物(023530.KS)在Hi-mart Co (071840.KS)控股股权竞购案中被指定为优先投标人.Hi-mart是韩国最大的电子产品零售商.[ID:nL3E8I40B4]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)