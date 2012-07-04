版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 12:49 BJT

《企业看点》--7月4日财务活动报导摘要

路透班加罗尔7月4日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报周三报导,沃达丰(Vodafone)(VOD.L)与和记黄埔0013.HK正进一步讨论合并两者的爱尔兰电信基础设施.[ID:nSB1648974]

* 日本经济新闻报导,东京国税局拟针对奥林巴斯(7733.T)在2008年收购英国医疗器材商Gyrus Group Plc的并购案,向奥林巴斯追讨50亿日圆(6,260万美元)的税金及罚款.[ID:nL3E8I33NG]

* 韩国当地媒体周三报导称,零售商乐天购物(023530.KS)在Hi-mart Co (071840.KS)控股股权竞购案中被指定为优先投标人.Hi-mart是韩国最大的电子产品零售商.[ID:nL3E8I40B4]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐