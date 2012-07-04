〔路透调查〕台湾6月CPI年增率可望持稳,利率展望维持不变

* CPI年增率预估中值为1.80%(上月为1.74%)

* 数据将于7月5日(周四)0800GMT时出炉

路透台北7月4日电---台湾6月通胀率料持稳于上月水准,显示市场仍将认为央行9月召开季会时将维持利率不变.

路透对11名分析师所作预估显示,6月消费者物价指数(CPI)年增率料为1.80%,近持平于5月的1.74%.调查区间在1.5-2.0%间.

与其他亚洲国家相较之下,台湾通胀状况温和,但物价稳定仍为台湾央行的关注重点.

该行力图将通胀维持在2%以下,尽管输入型通胀近来有所纾缓,但在台湾部份地区5月及6月出现大淹水,进而推高生鲜食品价格后,通胀窜升的风险仍存.

因食品价格上涨,5月通胀略高于预期,央行6月底开会时曾警告仍需关注通胀状况.

台湾央行会中决议维持重贴现率在1.875%不变,为连续第四季维持不变[ID:nST0466692].

政府于4月30日将今年通胀率预估由1.46%上调至1.94%,部份因政府调涨油电价格所致.[ID:nST0452938](完)