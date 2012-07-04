〔澳新汇市〕澳元升至数月高点,受强劲零售销售数据支撑

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透悉尼/惠灵顿7月4日电---澳元和新西兰元兑美元和欧元周三升至数月高点,此前澳洲公布的零售销售数据较预期强劲,促使市场缩减对澳洲8月降息的预期.
澳元兑美元AUD=D4触及两个月高点1.0320美元,稍早公布的数据显示,澳洲5月零售销售增长0.5%,高于市场预估的成长0.2%.澳元兑美元最新报1.0292,上涨0.1%.
澳元短线阻力在1.0371美元,即2月底至6月初跌势的61.8%回档位.支撑水准在1.0255/61,为100日/200日移动均线切入位.
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)