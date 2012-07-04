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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 14:06 BJT

〔澳新汇市〕澳元升至数月高点,受强劲零售销售数据支撑

路透悉尼/惠灵顿7月4日电---澳元和新西兰元兑美元和欧元周三升至数月高点,此前澳洲公布的零售销售数据较预期强劲,促使市场缩减对澳洲8月降息的预期.

澳元兑美元AUD=D4触及两个月高点1.0320美元,稍早公布的数据显示,澳洲5月零售销售增长0.5%,高于市场预估的成长0.2%.澳元兑美元最新报1.0292,上涨0.1%.

澳元短线阻力在1.0371美元,即2月底至6月初跌势的61.8%回档位.支撑水准在1.0255/61,为100日/200日移动均线切入位.

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