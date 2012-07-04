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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 14:20 BJT

〔韩国股市〕小幅收高,市场企盼各国央行推出新宽松措施

路透首尔7月4日电---韩国股市周三小幅收高,继上日创两周收盘高位后扩大涨势,因投资人冀望全球各国央行推出更多政策措施扶助经济成长. 绩优股提供大盘一臂之力,三星电子(005930.KS)收高1.4%,现代汽车(005380.KS)则涨1.7%. 综合股价指数.KS11收高0.36%,至1,874.46点.(完) --编译 龚芳;审校 丁琦 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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